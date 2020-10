Esmaspäevase Kuku Raadio ja Postimehe veebitelevisiooni saate «Olukorrast ajakirjanduses» saatejuhid Väino Koorberg ja Rein Lang olid uhked selle üle, et valitsuse juhtpoliitikud on nende hüva nõu kuulda võtnud. Jutuks tulid teiste teemade seas geide tagakiusamine Eestis, väärinformatsiooni ohud Eesti meediaväljaannetes ning valitsuse rahajagamise kajastamine.

Väino Koorberg viskas õhku mõtte, et viimane Mart Helme väljaütlemine ja selle ümber lahvatanud skandaal on poliitiline spinn. Eelmisel nädalal räägiti Porto Franco rahastamisest ja Hillar Tederi annetusest Keskerakonnale, ajakirjandus kasutas sõnu «korrputiivne», «korruptsioonihõnguline» ja võrdles Eestit Ukrainaga, selgitas Koorberg. «See teema on praegu maha võetud.»