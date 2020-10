Reemo Voltri: õpetajate palk peab olema keskmisest 20 protsenti kõrgem

Eesti ei ole Itaalia või Kreeka. Eestis on streik pigem erakorraline sündmus. Kas õpetajate streigist rääkimine on pigem hoiatus või pigem ähvardus?

See on tähelepanu juhtimine probleemile. Tegelikult õpetajad ei taha streikida. Me ei oleks streigiähvardusega välja tulnud, kui jutt käiks õpetajate töötasude külmutamisest ainult järgmisel aastal. Me saame ju aru, et olukord majanduses on keeruline ning paljud inimesed on töö kaotanud või nende töötasu vähenenud. Kui aga valitsus ütleb, et külmutab neljaks aastaks õpetajate töötasu, siis see on meie jaoks väga suur ohumärk.

Te olete viidanud Majandukoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) uuringule, mille kohaselt kaalub 40 protsenti Eesti õpetajatest lähema viie aasta jooksul just nigela palga tõttu ametist lahkuda. Kõlab uskumatuna.

Eelkõige on lahkumise põhjuseks ilmselt ikkagi palk. Eesti õpetaja töötasu tuleb võrrelda teiste kõrgema haridusega spetsialistide töötasuga ja see on Eestis 20 protsenti keskmisest töötasust kõrgem. Sellel aastal on Eestis kõrgema haridusega töötaja palk prognooside kohaselt üle 1700 euro, õpetaja arvestuslik keskmine töötasu 1540 eurot.

Magistrikraadiga õpetaja saab oma töö eest 20 protsenti vähem kui magistrikraadiga töötaja mujal?

Just! Ja kui me räägime täiskohaga töötava õpetaja palgast, mille ta pärast maksude maha arvamist kätte saab, siis see on 1315 eurot ehk veerandi võrra vähem.

Neid õpetajaid, kes selle arvestusliku 1540 euro eest kuus tööd teevad, on ilmselt ikkagi vähe?

Vastupidi. Õpetajaid on meil Eestis umbes 15 500, aga õpetajate ametikohti on suurusjärgus 13 000. See tähendab, et paljud õpetajad töötavad osakoormusega, kuid see ei ole sageli nende vaba valik. Meil on palju väikesi koole, kus õpetaja ei saa täiskoormust.

Ma tean, et paljud õpetajad töötavad mitmel ametikohal – kes on õhtul küünetehnik, kes tõlgib raamatuid, kes on koolivaheajal kelner...

Kas õpetaja peaks seda tegema? Seaduse kohaselt peaks õpetaja olema tööl 35 tundi nädalas, uuringud näitavad, et täiskoormusega õpetaja on tööl vähemalt 45 tundi nädalas. Õpetaja peaks oma tööst ülejäänud aja jooksul ennast täiendama ja arendama, mitte muude asjadega raha teenima. Selle tõttu kannatab ju kvaliteet, hariduse kvaliteet ei tohi pihta saada. Uuringud näitavad, et Eesti on hariduse kvaliteedilt maailma tippude hulgas. Muret teeb aga see, et õpetajate pealekasvu ei ole. Kui midagi põhimõtteliselt ei muutu, siis meil ei ole viie aasta pärast õpetajaid.

Samas jõuab teadus- ja arendustegevuse rahastamine esmakordselt ühe protsendini SKP-st.

Väga oluline samm! Kõrghariduses on palgad kohati isegi probleemsed, kui üldhariduses. Mõnel juhul on isegi nii, et õpetajate õpetajad saavad vähem palka, kui õpetajad. Õpetaja, kes läheb kooli, saab mõnel juhul rohkem palka, kui see, kes ta ülikoolis õpetajaks õpetas. See ei ole normaalne olukord.