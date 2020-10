Eestis elav armeenlanna: terve põlvkond asereid on kasvatatud meid vihkama

Genotsiid ei ole mitte ainult võimalik, vaid see juba toimub. Aserbaidžaan pommitab Stepanakerti ja Sušad. Sealhulgas viimases asunud kirikut. Hadrutis tulistati ema ja tema invaliidist last, pommitatakse veetorustikke, elektrijaamu, tänavaid... Rahvas on seal ilma elektrita ja veeta ning kui poleks humanitaarabi, mis on võimalik ainult puhvertsoonide kaudu, oleks Artsahh täielikus blokaadis.

See, mida te kirjeldate, ongi sõda. Sõda ongi selline.

Aga sõda ei pea käima tsiviilelanike vastu. Kaks nädalat järjest on Aserbaidžaan tulistanud tsiviilobjekte, aga Armeenia ründab sõjalisi sihtmärke.

Kui Türgi ja ka Aserbaidžaan tunnistaksid 105 aastat tagasi toime pandud genotsiidi, kuidas ja kas üldse see muudaks Aserbaidžaani ja Armeenia suhteid?

Otse loomulikult muudaksid! Me näeme praegu pan-türkismi (türgi rahvaste lähenemist ja poliitilist ühinemist taotlev liikumine) ideoloogia taaskäivitamist ja see on võimalik, kuna me ei õpi ajaloolistest vigadest. Kui osa maailmast paneb genotsiidi ees silmad kinni, siis võib iga ambitsioonikas valitseja arvata, et talle on kõik lubatud.

Milline on Venemaa roll oma liitlase Armeenia toetamisel selles konfliktis?

Venemaa roll Karabahhi konfliktis on neutraalne ja ta toetab mõlemat riiki rahuläbirääkimiste «Minski grupi» juhtliikme võrdselt. Muidugi on Venemaa Armeenia julgeoleku tagatis aga vaid juhul, kui sõjategevus liigub Armeenia territooriumile. Venemaal on suur roll selle konflikti sõjalise faasi peatamises.

Mägi-Karabahhi Vabariik kuulutati välja 1991. aasta 2. septembril. Siis käis juba Armeenia ja Aserbaidžaani vahel nende alade pärast hoogne lahingutegevus. Seda riiki pole peaaegu 30 aastat keegi riigina tunnustanud, isegi mitte Armeenia. Miks?

Armeenia, nagu ka Artsahhi inimesed, loodavad diplomaatilisele lahendusele. Kui Armeenia tunnustaks seda riiki, siis ta peaks väljuma praegustest läbirääkimistest.

Habras ja aeg-ajalt korraks purunenud vaherahu Karabahhis kestis 26 aastat. Miks Aserbaidžaan nüüd sügisel pealetungi alustas?

See on seotud Aserbaidžaani poliitilise režiimiga.

Aserbaidžaani poliitiline režiim on seotud ühe perekonnaga täpselt sama kaua aega...

Terve põlvkond asereid on üles kasvanud kinnisideega, et armeenlased on vaenlased. Need inimesed on 30-aastased ja nad vihkavad armeenlasi ning pooldavad sõda. Aserbaidžaan ise ei ole seda ka kunagi varjanud.

Millest see vihkamine tuleb? Kas teie vihkate asereid?

Ei. Armeenias on demokraatia, meie riigis näiteks töötavad praegu väga paljud välisajakirjanikud, neid ei ole Aserbaidžaanis. Nüüd nad võib-olla lasevad mõned juba riiki. Kõik sotsiaalmeedia kanalid välja arvatud Twitter on Aserbaidžaanis piiratud. Türgi on ajakirjanike vangistamise poolest esimesel kohal maailmas. Elades terve elu sellises riigis, siis ma ei imesta, et tekib selline viha.