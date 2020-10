Aser Hagani Gayibli: me sõdime armeenlastega oma enda maal

Sa oled Gruusias sündinud Aserbaidžaani türklane. Kes sa siis oled?

Minu passi oli juba nõukogude ajal märgitud rahvuseks aserbaidžaanlane, kuid minu Gruusias sündinud ja seal elanud vanaisa passis oli rahvuseks märgitud türklane. Niisiis olen ma Aserbaidžaani verega türklane.

Kunagine Suurbritannia peaminister Neville Chamberlaine on tabavalt öelnud, et sõjas ei ole võitjaid, on ainult kaotajad.

Kindlasti on sõjas alati ainult kaotajad. Kui sõda tagab ka rahu.

Sõda Karabahhis on argumentide poolest üsna tüüpiline teistele sarnastele lokaalsetele konfliktidele: Gruusia-Vene sõda Lõuna-Osseetias, Abhaasia sealsamas piirkonnas, Transnistria Moldovas. Üks pool kaitseb oma rahvusvaheliselt tunnustatud territooriumi ja teise poole argumendid on kaitsta oma rahvast.

Loomulikult on õigus inimestel, kes kaitsevad oma rahvast. Kindlasti ja ilmtingimata.

Armeenlastel on siis õigus?

Loomulikult on armeenlastel õigus kaitsta oma rahvast. Kuid aserbaidžaanlastel on õigus kaitsta oma riiklikku territoriaalset terviklikkust. Seda õigust on kinnitanud ka ÜRO oma neljas resolutsioonis. Rohkem kui veerand sajandi jooksul ei ole mitte keegi tõstnud häält ja öelnud, et need resolutsioonid on vaja ellu viia. Niisiis peabki Aserbaidžaan nüüd ise kaitsma oma riigi territooriumi.

26 aastat tagasi hakkas nii-öela Minski kokkulepete raames kehtima relvarahu Armeenia ja Aserbaidžaani vahel. Ja nüüd äkki Aserbaidžaani kannatus katkes...

Igaühel on kannatuste piir. Viimastel aastatel on Armeenia praegune valitsus hakanud Aserbaidžaani ilmselgelt provotseerima. Näiteks migratsiooni soodustamine Karabahhi ja väide, et Armeenia parlament tuleks üle viia Suša linna (enne 1992. aastat peamiselt aseritega asustatud linn Mägi-Karabahhis – A.R.). Armeenia peaminister on ka kõrgetasemelistel kohtumistel öelnud, et Karabahh on Armeenia ja punkt. See on puhas provokatsioon. Sõda oli ukselävel ja sellele tuli rünnakuga vastata.

Igal riigil on õigus oma territoriaalsele terviklikkusele, kuid igal riigil on õigus oma rahvast kaitsta. Ühelgi riigil ei ole õigust teist rahvast taga kiusata. Kui Aserbaidžaan taastab kontrolli osade oma territooriumite üle ja sinna peaksid elama jääma armeenlased, siis kas nad võivad olla kindlad, et nende peast ei lange juuksekarvagi?

Kolm päeva tagasi tulistati Armeenia territooriumilt Aserbaidžaani suuruselt teist linna Gandžad, siis tabas rakett selles linnas elanud 76-aastase armeenlanna kodu. Kohalikud aserid kaevasid ta rusude alt välja ja viisid haiglasse. See loomulikult näitab, et Aserbaidžaan tagab nende armeenlaste julgeoleku, kes elavad selle riigi territooriumil ja on selle riigi kodanikud. Praeguse statistika järgi elab Aserbaidžaanis 30 000 armeenlast. Kas Armeenias elab kasvõi üks aser?

Seda ma ei oska öelda. Küll aga oskan ma öelda seda, et armeenlased meenutavad Sumgaiti pogromme 1988 ja veelgi rohkem 1915. aasta genotsiidi.