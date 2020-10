«Õhtu!» läheb lõbusaks! Külas on stand up koomikud Daniel Veinbergs ja Roger Andre. Uurime, kuidas saavad hakkama paarid, kelle on koroonapiirangud üksteisest lahku rebinud. Külla tuleb Juku raadio juht, isa ja suunanäitaja - Juku-Kalle Raid!