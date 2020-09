«Olukorrast ajakirjanduses» lahkab erameedia ja rahvusringhäälingu suhteid

«Kas nii, et hundid on söönud ja lambad terved? Või hoopis hundid söönud ja lambad söödud?» arutlevad saatejuhid Rein Lang ja Väino Koorberg. Koos nendega kommenteerib seda teemat Kuku stuudios Tallinna ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus.

Saates tuleb jutuks ka see, millised ülesanded on uus aeg seadnud avalik-õigusliku meedia ette ja kas erameedia ikka on oma rolliga hakkama saanud. Kas kaevikusõja pidamise asemel võiksid pooled teha koostööd, millest saaksid kasu mõlemad, ühiskond ja kultuuriloojad samuti?