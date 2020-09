«Õhtu!» Kirsti Timmer on kogu järgmise aasta raamatusse pannud. Küsime temalt, mida toob aasta 2021? Jüri sai hiljuti teada, et tal on lõualott. Kas näojooga suudab probleemi lahendada, selgub täna. Mis loom on ikkagi 5G? Kas kõik läheb kiiremaks või jäävad kõik hoopis haigemaks? Stuudios on täna naine, kes räägib omale kogemusele tuginedes laste ülekaalulisusest.