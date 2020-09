«Õhtu!» Tõusev räpistaar Pluuto teeb meie saate põhjal räpiloo! Kuidas liiguvad aina karmimaks muutuvates tingimustes riikide vahel ringi tippsportlased? Maastikurattur Janika Lõiv räägib, mil moel tema koroona kiuste starti jõuab. Sügis on käes ja Piret tahab endale mahlapressi. Aasta müügimehed Jüri ja Robert näitavad ette, milline on just see õige masin. Kristjan Lüüsist saab uus Tõnis Niinemets - mis värk on, uurime järgi!