«Õhtu!» Tanja Mihhailova kütab koos tantsutüdrukutega ja oma uue looga "Hurricane" stuudio kuumaks! Külas on nohik, kes on otsustanud oma elu ausalt ja otse letti lüüa, et aidata teisi omasuguseid paremini mõista. Uurime, miks eestlased on otsustanud Amazonase vihmametsi kaitsta, kui samal ajal kohalikud elanikud võitlevad nende põlluks tegemise eest. Saatejuhid katsetavad koos Hensugusta ja Laura Pritsiga, kuidas käib jalgpalli mängimine pahupidi.