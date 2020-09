«Õhtu!» stuudios on räpipunt 5miinust, kes tegi oma rämmari Aliase mängu - loomulikult katsetame seda otse-eetris! Sündimas on uus hitt toidumaailmas - vedel salat. Mis, miks, kuidas? Maitseme. Internet on täis kuulutusi, mis lubavad tervenemist ja nõu nii telefoni kui ka veebi vahendusel. Uurime, mis värk sellega tegelikult on.