«Õhtu!» Jürist saab barista, selgitame Clicheriku ja Mäxiga välja suurima maaka ja räägime Elton Johni tõelisest hitt-mündist

«Õhtu!» Külas on räpigurud Clicherik ja Mäx! Nende viimane hitt "Maakas" kogub aina tuure ja uurimegi, kes neist ja ka meist on tegelikult suurim maakas. Tuleb välja, et eestlased on agarad mündi-investeerijad. Viimase aja ühe suurima hiti, Elton Johni mündi eest, tuleb välja käia ulmeline summa. Lisaks paneme kohvimasina käima ja Jürist saab otse-eetris barista! Ja mitte ainult - läheb ikka võistluseks. Proovisime omal nahal järele, kuidas käib kuumavereline tants Bachata.