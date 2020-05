Kristjan Port enda raamatus: kaalutõus pole tervishoiu probleem, vaid sotsiaalne nähtus

"Eks mind huvitavad samad küsimused, mis kõiki teisi, ehk mis värk on?" rääkis Port. "Me ikkagi satume olukordadesse, kus sa pead valima, mis on õige, mis vale. Aga binaarset õiget vastust pole."

"Kaalutõus on tervishoiule sülle kukkunud probleem. Aga ta ei ole ravi eesmärgiga lahendatav, vaid ta on sotsiaalne nähtus. Ja kui me hakkame vale asjaga lahendama teise keskkonna probleemi, siis see probleem vaid süveneb," tõdeb Port.