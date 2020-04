Turovski kasvatab mõlemaid putukaid kodus koduloomadena ning käib neid tutvustamas üle Eesti. Mehe eesmärk on näidata, et troopiliste ja ohutute putukate juures ei ole midagi karta - neist on hoopis palju kasu ning neid on palju lihtsam koduloomadena pidada kui näiteks kasse ja koeri.