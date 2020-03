«Õhtu!» otselülitus koroonahaige Heidi Hanso juurde, näitlejad Piret Krumm ja Henessi Schmidt fantaseerivad tulevikust, toome teile tsirkuse koju kätte

Tänases «Õhtu!» saates: Piret Krumm ja Henessi Schmidt fantaseerivad tulevikust! Eriolukord on kaasa toonud koondamised, palgata puhkused ja olematud käibed. Küll aga on jäänud kohustused pankade ees. Ja süüa tahaks ka. Kas juriidiliselt on kõik korrektne? Vastab vandeadvokaat Karin Madisson. Saatejuht Heidi Hanso on nakatunud koroonaviirusesse. Teeme otselülituse tema kodutallu Saaremaal. Kui Jüri ja Robert saavad sõiduriistadeks ATV-d, siis on ainult aja küsimus, kumb esimesena pikali käib. Kui on kriis, siis tsirkus aitab ikka! Vägevad trikid otse meie stuudios!