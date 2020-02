e-Eesti peletab ihaldatud investoreid: ärge siia tulge, pangakontot me teil ei ava!

Andre Nõmm: No vaatame, kust me tuleme. Me tuleme päris rasketest rahapesu kaasustest. Loomulikult selle kõrgema riskiga kliendi segmendi väljajuurimine tähendab ka kontode sulgemist, aga et see nüüd nii masendavates toonides ei tunduks kohe, siis samal ajal avatakse ka kümneid tuhandeid kontosid erapankades. Nii et see pilt, justkui tuleb keegi välismaa isik ja soovib siia Eestisse investeeringuid teha ja see ei ole võimalik, see päris ei vasta tõele. Võiks ju küsida ka seda, et kumb siis raskem tagajärg on investeeringutele, kas see, et meil on rahapesukaasused või see, et meil on kontroll, mis võib täna küll olla väga põhjalik, aga küll nad tasanduvad või leiavad selle õige viisi.