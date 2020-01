Miks seoti pensionireform võimuliidu usaldushääletusega? Miks on eelnõuga nii kiire? Kas tulevaste pensionäride tulevik on rakendatud järgmiste valimiste vankri ette või on see kõigest juhus, et esimesed väljamaksed teisest pensionisambast toimuvad vahetult enne kohalike omavalitsuse valimisi? Miks kuritarvitatakse usaldushääletuse võimalust üha sagedamini? Millised on pensionireformi tagajärjed?