Ligi: Usaldusega seob selle mees (Jüri Ratas-toim.), kes 2018. aastal ütles viimati, et pensionisammas on hädavajalik, kuna demograafiline seis on selline ja vastasel juhul me ei suuda pensioni ja palga suhet hoida. See on täiesti pretsedenditu usaldusega sidumine, sest see on tehtud olukorras, kus õiguskantsler on hinnanud eelnõu põhiseaduse vastaseks, ma loodan, et see läheb riigikohtusse, kuigi ega ka riigikohus ei keela ära teha lollusi valitsusel. Ka põhiseadus ei ütle, et valitsus ei tohi loll olla, seda ta ei ütle, seetõttu võibki see asi lõpuks kehtima jääda. Ratas ütleb, usaldage meid, ärge usaldage riigikontrolli, õiguskantslerit, ärge usaldage analüütikuid või ka selle seaduse seletuskirja, mis ütleb, et pensionid vähenevad 30% ühe põlvkonna jooksul.