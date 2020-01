Koroonaviiruse 2019-nCoV sümptomitest toob Irina Dontšenko välja kõrge palaviku, hingamispuudulikkuse ja hingamisraskused. «Enamusel haigestunutest on tuvastatud ka kahepoolne kopsupõletik ehk pneumoonia. Nii et see kulg on raske. 448 juhtumist, millest meil on andmed, nähtub, et 102 juhtumi kulg on raske,» sõnas arst, lisades, et suurema riski all on vanemad ja nõrgema tervisega inimesed. «Näiteks kroonilised haigused, eeskätt ülemiste hingamisteede kroonilised haigused ja immuunpuudulikkusega inimesed,» tõi Irina välja.