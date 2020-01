Ma täpsustaksin, et see väljend OÜtamine ei ole kõige parem. Me ei soovitaks sellist väljendit kasutada. Soovime, et see ei heidaks halba varju kõigile, kes osaühingute all tegutsevad. Tegelikult oleks korrektne nimetada olukorda, millest te tahate rääkida, töösuhte varjamiseks. Etteruttavalt saan öelda, et ilma konkreetse kaasuse detailidega tutvumist, me ei saa seda kommenteerida. Piirangu seab fakt, et kõik meie kontrollid ja teemad on kaitstud maksusaladusega.