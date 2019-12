Kõigepealt peab endale aru andma, et Eestis tarbijahinda kujundab hästi palju välisturg, maailmaturg. Eesti on ju väga paljude kaupade osas importija. Sellest sõltub, mis on juhtunud maailmaturul. Kõige baas on muidugi kütuse hind. Naftatooted - kas need tõusevad või langevad. Need on olulised mõjutajad. Me aeg-ajalt loeme uudiseid, et kohvi hind on tõusnud, kakao hind on langenud või suhkru hinda tõusnud - kõik need hinna mõjutajad tulevad maailmaturult.