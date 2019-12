Ma arvan, et see on tekkinud üle pika aja. Ma võtaks selle kokku sellise toreda väljendiga nagu peenhäälestus. Meil oli pikalt võimul olnud seltskond, keda ei huvitanud mingite asjade elluviimine, muutmine, kordategemine. Neid huvitas lihtsalt võimul olemine ja mõnusasti äraolemine. See hoiak, mida me praegu näeme väga mitmel pool, et kui minister läheb oma ametisse ja soovib seal mingit poliitikat ellu viia, siis tuleb hirmus vastuseis. Ja hakatakse süüdistama, et «ületab oma volitusi». See on tegelikult reaktsioon sellele, et meil on uus valitsus, kes lubaski valimistel, et me teeme asju teistmoodi. Muudatustele on nüüd äge vastuseis.