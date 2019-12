Ma arvan, et distsipliin on kahtlemata vajalik. Aga ma ikkagi ütleks, et see on teadmisjanu, motivatsioon õppida. Kui õpilane tunneb, et see on mõttetu, siis ta ei taha edasi pürgida. Eesti õpilased on tegelikult õpihimulised. Nad on uudishimulikud ja tahavad maailmast rohkem teada saada. Nutitelefonidest räägitakse küll kogu aeg, et nad on paljude asjade kurja juur. Teisest küljest unustatakse ära hea külg. Õpilased harivad ennast ka teistes valdkondades, nad pääsevad ligi ka sellele infole, mida koolis ei õpetata.