Rail Balticu(RB Rail AS) töötajad tunnevad muret, sest hiigelprojekt Rail Baltic on nende hinnangul kriisis. Põhjus on personali hinnangul halvas juhtimises ja huvide konfliktis. Olukorda kommenteerib saates «Otse Postimehest» majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas. Otsesaade algab kell 15:20. Saatejuht on Toomas Kask.