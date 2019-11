Eesti Kalaliit «Otse Postimehest»: VTA koostöö M.V.Wooliga jätab sügavalt soovida

Minu jaoks jääb täiesti arusaamatuks see, et nii VTA kui Terviseamet kinnitavad, et toit on inimesele ohutu ja neid võib müüa. Teiseks on väga arusaamatu, et nii Veterinaar- ja Toiduamet kui ka Tervisekaitseamet ei ole fikseeritud aastal 2019 ühtegi haigusjuhtumit. Listeeria tüve bakteriga ST1247. Ja nüüd võtta selline radikaalne samm ette, et päevapealt tehas sulgeda. Kas see on harukordne juhus? Tavaliselt, kui on Euroopas sellised haiguse puhangud, siis tehas näiteks nagu Ungaris suleti listeeria puhangu ajal mitte hiljem. Praegu me ju mingist puhangust rääkida ei saa, puhangut ei ole. Nüüd, kuidas mõjub tehasele? Minu seisukoht on see, et tehasele mõjub see hävitavalt. Esiteks peab hävitama kõik olemas oleva valmistoodangu. Teiseks on praegu ettevõttele kõige magusam kauplemisaeg: jõulud. Ettevõttel on väga palju sõlmitud lepinguid kaubanduskettidega, kus siis tehakse igasuguseid allahindlusi. Ja sealt tulevad väga suured kahjumid. Kindlasti hakatakse nõudma trahvinõudeid.