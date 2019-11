Sellised suured ülemused, kes kõike teavad ja kõik lihtsa inimese mured ära lahendavad, need on meist ida pool. Ida pool on sellised kõiketeadvad ülemused. Ka riigijuht on selline, kes võimalusel teeks kõik õnnelikuks, aga lihtsalt aeg aeg on vähe. See on nüüd irooniliselt öeldud. Nii see tegelikult ka on. See ongi võimu jagamine.