Mart Helme «Otse Postimehest»: paljud NATO liikmed on sõjaliselt impotentsed

Ma arvan, et ei ohusta. Kui me vaatame ka teisi riike ja nende käitumist, siis Poola ja Leedu on tegelikult olnud väga jõuliste sõnumitega. Poola on küll loomulikult kategooria võrra suurem ja mõjukam riik, kui on Eesti või teised Balti riigid, aga Poola on ikkagi väga jõuliselt nõudnud, et Poola territooriumile paigaldatakse rohkem liitlasvägesid. Et seal oleksid liitlaste soomusüksused ja eelpositsioneerimis baasid, varustusbaasid. Et sinna toodaks raketitõrjekomplekse ja kõike muud seesugust. Ma ütleks, et Eesti on kogu aeg püüdnud mängida niisugust paipoissi, et me oleme nii head poisid, et meiega ei ole kunagi teil mingit muret. Meie filosoofia on olnud selline, et oleme nii head poisid, et nad ei saa lihtsalt teisiti, kui peavad meile appi tulema. Tundes natuke rahvusvahelist poliitikat ja rahvusvahelisi suhteid, olles töötanud piisavalt kaua diplomaadina, julgen öelda, et see on enesepettus. Riikidel ei ole sõpru, riikidel on huvid ja kui Ameerika Ühendriikide, Suurbritannia või mõne teise sõjaliselt võimeka riigi huvides on Balti regioonis militaarsealt oma panus osutada, siis nad ka sekkuvad. Kui nad leiavad, et see hind, mis tuleb selle sekkumise eest maksta on liiga kõrge, siis nad mõtlevad tõsiselt järele.