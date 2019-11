Vastab Postimehe reporter Sander Punamäe: «Tegelikult on juba reaalne laskemoon kasutusel. Selle kohta, millal esimest korda see kasutusele võeti, on väga erinevat informatsiooni. Mõned räägivad, et oktoobri alguses esimest korda. Nüüd räägivad USA ajakirjanikud, et ka ülikoolis sees lasti päris kuulidega. Kummikuulid ei vihise ega tee sellist häält. Oleme ka ise näinud päris relvi politseinike seljal. Neid juba kasutatakse ja on fakt, et mõned on ka juba pihta saanud. Politseinikud annavad ainult teada, et inimene sai lasu õlga, aga see ei olnud eesmärgil inimest vigastada. Lihtsalt juhtus niimoodi.»