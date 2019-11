«Otse Postimehest»: Coop Panga juht börsile minekust

Coop Panga tegevuse algusest möödub varsti kolm aastat. Pangajuht kinnitas, et selle aja jooksul on ettevõte teinud hea kasvu. «Kui me alustasime, siis Coopi juht Jaanus Vihand [endine juhatuse esimees – toim.] ütles, et kui see pank läheb kasvama, siis järgmiseks kasvuperioodiks on vaja turult raha kaasata, et kasvu finantseerida. See oli plaanis aastal 2020, aga pank läks kasvama arvatust kiiremini ja me kaasame seda juba praegu,” selgitas Margus Rink.