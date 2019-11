Kaspar Oja lisas, et IT-sektor on Eestis küll väga edukas, aga see on iseenesest väike osa Eesti majandusest. «Kui me räägime info- ja sidesektorist, kus on telekommunikatsiooni firmad ka sees, siis see on umbes 6% majandusest. Kui me võtaksime sealt maha telekommunikatsiooni ja muud kõrvalharud ja vaataks ainult programmeerimise ja andmehalduse sektorit, siis see on umbes 4%. See on juba küllaltki suur ja see on järsult viimase kümne aasta jooksul kasvanud. Siiski on seal hõivatud inimesi umbes 17 000 (teise kvartali seisuga), mis on kogu hõive mõttes küllaltki väike.»