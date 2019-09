Tänases «Õhtu!» saates saame teada, mis on ühist Anu Saagimil ja Hensugustal. Laual on värsked kammkarbid otse Põhja-Jäämerest ja keegi meist peab need ära sööma. Robert ja Jüri otsustasid tuule alla teha tervele FC Flora naiskonnale. Eesti kõige värvilisem kangadisainer Karl Korsar on otse-eetri väljakutseteks valmis.