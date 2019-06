Kallas märkis, et erakonna fraktsioon lisas umbusaldusavalduse teksti ka agitatsioonikeelu rikkumise. «Politsei algatas Mart ja Martin Helme suhtes menetluse karistusseaduse paragrahv 168 rikkumise eest ja tegi juba ettekirjutuse raadiosaade, kus keelatud agitatsiooni tehti, maha võtta. Mart Helme poolt on rikkumine seda tõsisem, et siseministrina peab teda nüüd kontollima tema enda haldusalas olev asutus. Sellest hoolimata pole siseminister toime pannud rikkumist kuidagi kahetsenud,» ütles Kaja Kallas.