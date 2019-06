«Radari» otsepilt: nakkushaigused; Eesti kuulsaim arst; kaitsetööstus relvi hankimas

Tuleb välja, et ligi pooled Eesti haigusjuhtumid on seotud ukrainlastega. Ainuüksi eelmisel aastal anti ajutine elamisluba 941 Ukraina töölisele. Koos tööjõuga toodi siia aga ka leetrid. Nimelt on vaktsineerimise protsent Ukrainas madalam kui juba paljudes Aafrika riikides. Kui sellel aastal on Eestis leetrite haigusjuhtumeid olnud 17, siis Ukrainas 45 000. Kui nakkav see haigus siiski on ning milline on olukord Ukrainas?