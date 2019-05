RADAR täna: kahtlane riigihange, ebakvaliteetne ehitus ning emmede uus sõltuvus

«Mul on olnud 112 lapsevankrit». Sellisest sõltuvusest on tänaseks nakatanud tuhanded emad ja isad. Facebooki Kärusõltlaste rühma on koondunud 16 000 lapsevanemat, kellest, tõsi küll, saab sõltlaseks nimetada ehk paarikümmet. Kärusõltlaste Facebooki grupi üks asutajatest, kolme lapse ema Kristiina Randla on korraga toonud koju maksimaalselt neli käru. Lisette Jõgisto, kellel on kärusid olnud 112, aga korraga 8. «Ma olin viiendat kuud rase, siis tuli esimene, aga ei, ei olnud ikka see. Kaks nädalat oli, siis tuli järgmine ja nii hakkas,» kirjeldas ta sõltuvuse teket. «Radar» on Kanal 2s täna kell 20.00, kohe pärast «Reporterit».