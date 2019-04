«On olnud üsna mitu juhust, kus me oleme lennujaama lähiümbrusest need droonid kätte saanud ja on olnud ka selline juhus, kus politsei on tulnud lennuametisse droon kaenlas ja öelnud: leidsime lennujaama lähedalt,» rääkis lennuameti lennuliikluse osakonna juhataja Kaupo Toodu. Tema sõnul juhtub neid olukordi päris tihti.