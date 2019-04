Täna oleme pariislased. Pariisi Jumalaema kirik on sümbol, mille kohta on pariislaste, prantslaste, kogu ilma inimeste südameis on võimatu mõõta. Filmirežissöör Ilmar Raag räägib Notre Dame'ist kui kunstiväärtusest; päästeameti peadirektor Kuno Tammearu aga sellest, kui keeruline ülesanne oli põlengu kustutamine päästjatele.