«Radari» otsepilt: palverännak leinavas Pariisis, Narva kuningas Aleksei Voronov ja sotsiaalkindlustusameti andmeleke!

«Notre-Dame'i kõrval seistes tundub, et kui lihtne on purunema see lihtne õnn ja arm, mida meile on antud,» arutleb katoliiklane Marge-Marie Paas, kui põlengujärgset Pariisi Jumalaema kirikut vaatab. Kiriku põleng sattus nii tema kui ka kõikide teiste kristlaste jaoks aasta kõige olulisemale perioodile, vaiksele ehk pühale nädalale. «Radar» läks koos Margega Pariisi, et teda seal püha nädala palverännakul saata.