Natside kuritegusid on tõesti kaua uuritud ja seda ka põhjusel, et aega oli rohkem. Kommunismi kuritegude uurimisega sai alustada ju alles 1991. aastal. Küsimus on ka selles, kuidas võtab kommunismi kuritegusid vastu see osa maailmas, mis selle režiimi all ei kannatanud. Tundub, nagu ei tohiks mõnes poliitilises tiivas olla laual rohkem kui üks teema ja paljudes riikides on see tõesti ainult natside teema ning kommunismi kuritegude uurimisele justkui ei jätkuks ruumi või vastuvõtjaid. Seal on ühe kuritegeliku režiimi olemus kristaliseerunud ja teist väga näha ei taheta. Ida-Euroopas on mõlemaid režiime ikkagi võrdselt uuritud ja ka Eestis on niimoodi.