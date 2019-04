«Radar» täna - ilusüstid, ärimees Keith Siilats ning surrogaadilt abi saanud pereisa

Eelmise nädala «Radaris» rääkisime Eesti pere meeleheitlikust sammust Ukraina surrogaadi abil lapsevanemateks saada. Nimelt on emakata sündinud Daisy Mustonenil endal võimatu last kanda ja sünnitada, Eestis on surrogaatlus täielikult keelatud. Kuid Daisy ja ja tema abikaasa Erlend ei ole ainsad. Sama kadalipu on läbi käinud kümned Eesti pered, kes lootuses ja soovis laps saada, on pidanud abi otsimiseks minema välismaale. Ühest sellisest pereisast oma saates täna räägimegi.