«Radari» otsepilt: Rahapesu Narvas, räpased poliitmängud ning üksikandidaat Hando Tõnumaa

Kas valimiseelses võimuvõitluses on sellised umbluud täis memod, millega poliitiliste konkurentide mainet maha teha üritatakse, tavalised? «Valimiste eel mõned telefonid helisevad sagedamini ja keegi üritab öelda, et kuule, mul on huvitavat infot, kas sa ei tahaks. Infole peale vaadates saad aru, et valimiste tempel on seal peal,» rääkis ajakirjanik Toomas Sildam.