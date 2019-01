"Radari" otsepilt: Miks Kiviõlis haiseb? Mis mees on Mart Juur? Kuidas teha edukat bändi kui riigipiir on vahel?

Kiviõli inimesed on pidanud mädamunahaisu, tossu ja taevast alla sadavat musta tahmast lund taluma aastaid. Miks nii? «Sa hakkad juba magama sättima ja magamistoas ja terves korteris hakkab levima selline tugev väävlipõletushais. Magad halvasti ja enesetunne on päris halb,» kurdab Kiviõli linna patrioot ning seal terve elu elanud Mairo Gorbatšjov, kelle kannatus on viimse piirini proovile pandud.