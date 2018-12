Jõulud on kohe ukse ees ja verivorstide tipphooaeg on käes. Saatejuhid Robert ja Jüri otsustasid omal käel järele proovida, kuidas see verivorstitegu ikkagi käib. Neile oli abiks Nami-nami retseptikogu looja Pille Petersoo, kes saatejuhte lahkesti õpetas.