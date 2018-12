Peep Vain on neli aastat olnud avalikkuse eest kadunud, kuid nüüd on ta tagasi ja saanud valmis ka uue raamatu «Keset elu». Peep Vain ütles, et tundis ühel hetkel, et oleks vaja puhkus võtta, aga ei plaaninud seda, et paus nii pikaks venib.