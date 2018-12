Reitingu-uuringud näitavad, et Keskerakonna edu märtsivalimistel on raske väärata. Mida saavad oravad ette võtta? Kas EKRE pääseb valitsusse? Aga Eesti 200? Missugune on sotside ja Isamaa seis? Võtame poliitika-aasta kokku ja vaatame ette kuni valimisteni koos politoloog Tõnis Saartsiga.