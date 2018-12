Praegu koosneb meie pensionisüsteem kolmest sambast. Teine sammas on kohustuslik alates 1983. aastast sündinutele, kelle palgast läheb pensionifondi kokku kuus protsenti. «Ma arvan, et valime vabatahtlikkuse. See on kindlasti esimene samm, mis tuleks ära teha. Kui turumajandus tõi meie Eesti riigile majandusedu, siis miks me hakkame sellest loobuma, miks me läheme tagasi plaanimajanduse teed,» rääkis Järvan.