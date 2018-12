Sillamaa sõnul arvas ta, et blogijate elu on glamuursem, kuid tegelikkus oli midagi muud. «Sa käid kuskil suvalise kohviku WC-s riideid vahetamas, sest sa ei saa kahte pilti samade riietega teha. Sa pead kogu aeg muretsema nende piltide pärast, kogu aeg muretsema, et kõik oleks ilus ja tore. Tegelikult ise naudid seal seda väga vähe,» seletas Sillamaa.