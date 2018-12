«Hommik!» Lauamängude spetsialist Raiko Puust: seda tuleb ikka ette, et sõbrad ei taha minuga mängida

Päris paljudes peredes ja sõpruskondades on tavaks, et ühistel koosviibimistel mängitakse lauamänge. Mängude- ja kultuurikriitikul Raiko Puustil on kodus tuhandeid lauamänge ja suuremat spetsialisti selles valdkonnas on Eestis raske leida. Tippajal on tal kodus olnud lausa 4200 mängu. «Algas idee sellega, et ma tahtsin mängida palju mänge ja siis ma sebisin endale mänge. Lõpuks oli see, et ma muud ei teinud, kui tegin lahti ja panin riiulisse ja mängimiseks ei jäänud aega,» rääkis Puust.