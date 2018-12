Paljud inimesed usuvad horoskoopidesse, kuid Välliku arvates võib neid küll lugeda, aga uskuda ei tasuks. «Paljud inimesed ütlevad, et need, mis lehesabas on, et need ei tähenda küll midagi. Kui minna astroloogi juurde ja ta teeb sulle isikliku ja personaalse sünnikaardi, et need on ikkagi see päris astroloogia ja peaksid tõele vastama. Ei vasta ka need tõele.» Kristallid on tema sõnul ilusad vaadata ja kaasas kanda, kuid mingisugust ravivõimet neil küll ei ole.