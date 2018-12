Meil on palju inimesi, kes hirmutavad teisi EKRE-ga, kes tulevad kohe ja hakkavad kõiki välja saatma. "Võtame ühe konkreetse näite. See õnnetu Viljandi mees, kelle peksid kolm kaaki läbi. Kas ta oleks õnnelikum, kui need kaagid oleksid mustanahalised. No ma kahtlen siiralt, et ta rõõmustaks selle üle. Vabadus tähendabki seda, et me elame riigis, kus keegi meist ei saa peksa. Olenemata sellest, kes see peksja on," rääkis Vseviov. Reageerima peame me täpselt ühtemoodi, sest pole oluline, milline on konkreetselt peksja silmavärv või pikkus. Peame keskenduma peksmisele endale.