Kanal 2 täna: «Radar» lõpetab hooaja värvika aastalõpu erisaatega

«Meil oli pere, käisime tööl. Ja siis, ühel päeval, jäin ma kõigest ilma. See on saatus,» ütleb «Radari» aastalõpu erisaates 41-aastane Inga. «Temast on järel ainult fotod ja mälestused. Ja kõik,» ütleb naine ja lisab, et tema elus pole enam mitte kedagi. Traagilise õnnetuse järel oma poja kaotanud naine on tänaseks kodutu. Millest unistab jõulude eel üksinduses olev kodutu naine? «Radar» teeb omapoolse väikese heateo ja kingib naisele üllatusi täis päeva.