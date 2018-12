Nädala teises saates räägime endise tippsportlase Indrek Seiga Eesti spordist, külastame saalihokikoondise trenni ja peame ühtlasi seal maha ka taaskord ühe võistluse. Kuna jõuludeni on jäänud veel vaid nädal, siis näitame, kuidas verivorste tehakse. Sadade lemmik juutuuber Hensugusta on meil stuudios ja paljastab põneva uudise. Maris Saar ja Siim Sildoja räägivad pingevabast töökeskkonnast. Saatejuhid on Robert Rool ja Jüri Butšakov.